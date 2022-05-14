Конструкції, з яких складається тимчасове містечко, в Бородянку надійшли як допомога від польського уряду.

У Бородянці на Київщині буде встановлено модульне тимчасове містечко для жителів, які втратили житло в результаті російської окупації.

Містечко буде встановлено на території місцевого стадіону. Про це заявив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Модульне містечко складатиметься з чотирьох комплексів. 16 травня заплановано установку всіх чотирьох комплексів.

У кожен з них входять 22 модулі для проживання, а також кухня, душ, туалет та інші необхідні побутові приміщення. Тривають роботи по збиранню модулів.

Конструкції, з яких складається тимчасове містечко, в Бородянку надійшли як допомога від польського уряду.

"Наше ключове завдання - забезпечити людей тимчасовим житлом. Модульні міста - оптимальний варіант поки вирішується питання викупу або побудови нових будинків. Аналогічні проекти ми зможемо реалізувати й в інших населених пунктах, які постраждали від окупантів", - зазначив голова КОВА Олександр Павлюк.

Різанина в Київській області - що відомо

Вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення, зокрема, Київську область. Частина населених пунктів виявилася тимчасово окупована російськими військами, в тому числі й Буча.

На початку квітня стало відомо, що Бучу звільнили від ворога. У місті виявили братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих жителів. При цьому на тілах убитих знайшли ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних жителів, в тому числі й жінок. Багатьох загиблих намагалися спалити.

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді ґвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

25 квітня співробітники Бучанської окружної прокуратури встановили особи російських військовослужбовців, які здійснювали звірства в Бучі.

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