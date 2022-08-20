Витік радіації загрожуватиме населенню країн-членів НАТО.

Британський депутат, голова спецкомітету з оборони в Палаті громад Сполученого Королівства Тобіас Еллвуд вважає, що удар по Запорізькій АЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

Про це він повідомив у Twitter.

"Будь-яке навмисне пошкодження, що спричинить потенційний витік радіації на українському ядерному реакторі, буде порушенням статті 5 НАТО", - зазначив він, коментуючи статтю The Times про те, що Росія готує провокації на захопленій ЗАЕС.

Це ж підтвердив член Палати представників від штату Іллінойс Адам Кінзінгер: "Це навіть не обговорюється. Будь-який витік уб’є людей у країнах НАТО. Це автоматично стаття 5".

За статтею 5, у разі, якщо будь-яка з держав – членів Альянсу – стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживатимуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

Нагадаємо, ворог контролює ЗАЕС з 4 березня. Загарбники також окупували Енергодар — місто-супутник атомної електростанції.

Росіяни вже не раз обстрілювали територію АЕС і навіть пошкодили ряд об'єктів. Влада України просила про допомогу у вирішенні конфлікту у Міжнародного агентства з атомної енергії.

Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал з ЗАЕС. А ООН готова підтримати поїздку місії МАГАТЕ на атомну електростанцію, якщо це одночасно схвалять і Україна, і РФ.

У разі катастрофи на об'єкті, за словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, доведеться евакуювати 400 тисяч жителів з двох областей.

Росія виступає проти демілітаризованої зони навколо ЗАЕС, прикриваючись "вразливістю" станції. За даними ГУР і американського Інституту вивчення війни, рашисти готують теракт на атомній електростанції під фальшивим прапором.

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