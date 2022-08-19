Репортери з'ясували, що ролик зняли в одному з машинних залів.

У четвер, 18 серпня, в соціальних мережах з'явилося відео, на якому демонструвалася військова техніка окупантів всередині ЗАЕС. А зараз надійшло підтвердження, що ролик справжній і демонструє один з машинних залів атомної електростанції. Правда, коли саме він знімався, встановити не вдалося.

Аналіз відео провели журналісти видання CNN. Вони визначили геолокацію ролика і дізналися, що опубліковані кадри дійсно демонструють Запорізьку АЕС. На них видно не менше п'яти машин окупантів. Одна одиниця техніки має характерну позначку Z — символ російської агресії в Україні. Поруч з машинами знаходяться споруди, схожі на намети.

Ролик зняли в одному з шести машинних залів на західній стороні атомної електростанції. Всі вони з'єднані і включені у велику будівлю, де знаходиться реактор.

Нагадаємо, ворог контролює ЗАЕС з 4 березня. Загарбники також окупували Енергодар — місто-супутник атомної електростанції.

Росіяни вже не раз обстрілювали територію АЕС і навіть пошкодили ряд об'єктів. Влада України просила про допомогу у вирішенні конфлікту у Міжнародного агентства з атомної енергії.

Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал з ЗАЕС. А ООН готова підтримати поїздку місії МАГАТЕ на атомну електростанцію, якщо це одночасно схвалять і Україна, і РФ.

У разі катастрофи на об'єкті, за словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, доведеться евакуювати 400 тисяч жителів з двох областей.

Росія виступає проти демілітаризованої зони навколо ЗАЕС, прикриваючись "вразливістю" станції. За даними ГУР і американського Інституту вивчення війни, рашисти готують теракт на атомній електростанції під фальшивим прапором.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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