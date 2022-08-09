Втрати загарбників уточнуються, зазначили у Генштабі армії України.

Російські окупанти у районі селища Спірне Донецької області пішли на штурм, але потрапили під кинджальний вогонь українських воїнів та хаотично відступили.

Супротивники намагалися задіяти розвідгрупи в районах Соледару, Яковлівки, Веселого, Івано-Дар'ївки, але швидко змінили свої плани після вогневого ураження з боку наших воїнів та втекли, повідомив Генштаб Збройних сил України в Facebook.

За його даними, втрати супротивника уточнюються.

"...противник намагався провести розвідку боєм в районах населених пунктів Підгородне та Бахмут, успіху не має, відійшов. З метою покращення тактичного положення ворог вів наступ в напрямках Яковлівки, Бахмута та Зайцевого, успіху не має, з втратами відійшов", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, увечері 8 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що захисники нашої держави відбили спробу наступу ворога у напрямках Пісків та Авдіївки, супротивник відійшов.

Російські окупанти без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого - обстрілювали військові та цивільні об’єкти та захоплювали населені пункти. Через загарбників лише в одному Маріуполі загинули десятки тисяч осіб.

Українські воїни дають гідну відсіч окупантам - вже знищені приблизно 42 640 супротивників.

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