Скібіцький зауважив, що міжнародні партнери України мають розуміння мети відповідних дій Сил безпеки та оборони на території ворога.

Воєнна розвідка України завдає ударів по російських військових об’єктах дронами та ракетним озброєнням, а також застосовує для відповідних місій свою агентуру на території держави-агресора.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. "Працюємо методично. Ми визначаємо найбільш критичні цілі, найбільш важливі об'єкти для РФ: це військові об'єкти, об'єкти ВПК, які забезпечують виготовлення ракет та безпілотників, об'єкти, які забезпечують логістику", - розповів деталі представник розвідки.

За його словами, метою таких ударів є ослаблення спроможності ворога продовжувати війну проти України. "Усі ворожі цілі - пронумеровані та мають свою ієрархію", - зазначив він.

Відео дня

"Ми цілеспрямовано знищуємо їх, щоб зменшити потенціал та досягти ефекту доміно: коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав’язані на його продукцію, припинять військове виробництво", ― пояснив представник ГУР.

Скібіцький зауважив, що міжнародні партнери України мають розуміння мети відповідних дій Сил безпеки та оборони на території ворога.

"Ми використовуємо, зокрема, й "натівські" методики. (Західні партнери) розуміють, що це не просто, аби запустити ракету чи безпілотник по території РФ. Так, є певні застереження, але з військової точки зору є повне розуміння ситуації і тих дій, які ми робимо", - підкреслив Скібіцький.

Удари по Москві

Останнім часом дрони по Москві стали бити все частіше, наводячи паніку на місцеве населення. Так, наприклад 22 серпня , гучний звук вибуху було чути в московських районах Строгіно і Покровське-Стрешнево. Очевидці також повідомляли про вибухи в Красногорську.

Вранці 21 серпня вибухи лунали в Підмосков'ї. Тоді у Москві закрили всі аеропорти, було затримано або скасовано 90 рейсів.

Вас також можуть зацікавити новини: