Воєнна розвідка України завдає ударів по російських військових об’єктах дронами та ракетним озброєнням, а також застосовує для відповідних місій свою агентуру на території держави-агресора.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. "Працюємо методично. Ми визначаємо найбільш критичні цілі, найбільш важливі об'єкти для РФ: це військові об'єкти, об'єкти ВПК, які забезпечують виготовлення ракет та безпілотників, об'єкти, які забезпечують логістику", - розповів деталі представник розвідки.
За його словами, метою таких ударів є ослаблення спроможності ворога продовжувати війну проти України. "Усі ворожі цілі - пронумеровані та мають свою ієрархію", - зазначив він.
"Ми цілеспрямовано знищуємо їх, щоб зменшити потенціал та досягти ефекту доміно: коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав’язані на його продукцію, припинять військове виробництво", ― пояснив представник ГУР.
Скібіцький зауважив, що міжнародні партнери України мають розуміння мети відповідних дій Сил безпеки та оборони на території ворога.
"Ми використовуємо, зокрема, й "натівські" методики. (Західні партнери) розуміють, що це не просто, аби запустити ракету чи безпілотник по території РФ. Так, є певні застереження, але з військової точки зору є повне розуміння ситуації і тих дій, які ми робимо", - підкреслив Скібіцький.
Удари по Москві
Останнім часом дрони по Москві стали бити все частіше, наводячи паніку на місцеве населення. Так, наприклад 22 серпня , гучний звук вибуху було чути в московських районах Строгіно і Покровське-Стрешнево. Очевидці також повідомляли про вибухи в Красногорську.
Вранці 21 серпня вибухи лунали в Підмосков'ї. Тоді у Москві закрили всі аеропорти, було затримано або скасовано 90 рейсів.