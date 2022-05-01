Національний військово-історичний музей України знаходиться на вулиці Михайла Грушевського, 30/1, Київ.

Трофеї, які українські воїни відібрали у російських загарбників чи просто ліквідували, поповнять фонди Національного військово-історичного музею. Новий експонат (хвіст штурмовика Су-25СМ) розмістили перед будівлею музею.

Про це розповіли у Національному військово-історичному музеї України. Відтепер вони мають серед експонатів хвіст російського штурмовика Су-25СМ.

"Нещодавно поблизу музею з'явився новий експонат, який засвідчив не тільки повномасштабне російське вторгнення в Україну, але й героїчний опір агресорам", – йдеться у заяві керівників установи.

Російський штурмовик Су-25СМ робив вильоти з білоруських аеродромів і вірогідно був причетний до бомбардування Ірпеня. Поблизу Макарівського району (село Вишеград) Збройні сили України ліквідували цю ворожу повітряну ціль.

Національний військово-історичний музей України знаходиться на вулиці Михайла Грушевського, 30/1, Київ. Це неподалік Центрального Будинку офіцерів ЗСУ.

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