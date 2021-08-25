Один поранений перебуває в задовільному стані, а другий - у важкому.

У День Незалежності України, 24 серпня, один український військовий загинув, а ще двоє отримали поранення. Бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Бойовики обстріляли позиції українських військових біля Новомихайлівки та Причепилівки зі стрілецької зброї

Крім того, на окупованих територіях Луганської та Донецької областей зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10", який перетинав лінію розмежування.

Читайте такожУ бік окупованого Донбасу запустили українські прапори: ворог намагався їх збити (фото)В результаті обстрілів один український військовий загинув, а ще двоє отримали поранення. Поранених терміново доставили в госпіталь. Стан одного захисника - важкий, а іншого – задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники давали адекватну відповідь.

Як раніше повідомляв УНІАН, один український боєць загинув 23 серпня в результаті обстрілу окупантів на Донбасі. Протягом доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Автор: Анастасія Горбачова