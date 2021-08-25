У День Незалежності України, 24 серпня, один український військовий загинув, а ще двоє отримали поранення. Бойовики тричі порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.
Бойовики обстріляли позиції українських військових біля Новомихайлівки та Причепилівки зі стрілецької зброї
Крім того, на окупованих територіях Луганської та Донецької областей зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10", який перетинав лінію розмежування.
Читайте такожУ бік окупованого Донбасу запустили українські прапори: ворог намагався їх збити (фото)В результаті обстрілів один український військовий загинув, а ще двоє отримали поранення. Поранених терміново доставили в госпіталь. Стан одного захисника - важкий, а іншого – задовільний.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники давали адекватну відповідь.
Як раніше повідомляв УНІАН, один український боєць загинув 23 серпня в результаті обстрілу окупантів на Донбасі. Протягом доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.