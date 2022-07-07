За допомогою нового сервісу можна, зокрема, знаходити потрібні зупинки та маршрути; моніторити рух транспорту на карті; переглядати час прибуття транспорту на зупинку; дізнаватися про пересадки на інший транспорт на зупинках.

У новій версії додатку "Київ Цифровий" з’явився сервіс руху міського транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на керівника цифрової трансформації Києва і заступника голови КМДА Петра Оленича.

"Тепер ви можете відслідкувати точний час прибуття транспорту, зберігати маршрути і дізнаватися про пересадки. Сервіс працює у бета-версії, чекаємо на ваші відгуки і продовжуємо вдосконалюватися", – написав Оленич.

Як повідомили у КМДА, у "Київ Цифровий" користувачі можуть знайти близько 3000 зупинок і понад 100 маршрутів автобусів, тролейбусів і трамваїв. У переліку сервісів потрібно вибрати "Рух транспорту" та скористатися мапою зупинок або пошуком.

За допомогою нового сервісу можна, зокрема, знаходити потрібні зупинки та маршрути; моніторити рух транспорту на карті; переглядати час прибуття транспорту на зупинку; дізнаватися про пересадки на інший транспорт на зупинках тощо.

Нагадаємо, Україна підписала "транспортний безвіз" з ЄС.

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