Ім`ям загиблого в теракті героя України Шаповала назвали вулицю в Києві

Крім того, площу Новоросійську у Дніпровському районі столиці перейменували на площу Чернігівську.

Київрада перейменувала чотири столичні вулиці. Зокрема, вулицю Механізаторів у Солом'янському районі перейменовано на вулицю Генерала Шаповала.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні на засіданні Київради підтримала більшість депутатів.

Так, вул. Механізаторів у Солом’янському районі перейменовано на вул. Генерала Шаповала; провулок Радянський у цьому ж районі – на пров. Костянтина Михальчука; вул. Толстого у Деснянському районі – на вул. Володимира Беца; площу Новоросійську у Дніпровському районі – на площу Чернігівську.

Крім того, провулку у Деснянському районі, який пролягає від вулиці Митрополита Володимира Сабодана, присвоєно назву провулок Ковтунівський.

Також, згідно з рішенням міськради, скверу у Солом’янському районі біля площі Петра Кривоноса, де встановлено паровоз-пам’ятник, присвоєно назву Залізничний.

Нагадаємо, командир ВЧ спецпризначення ГУР Міноборони генерал-майор Максим Шаповал загинув 27 червня 2017 року в Києві, в результаті підриву його автомобіля. 7 вересня президент Петро Порошенко посмертно присвоїв Шаповалу звання героя України.

У 2014-2015 роках Шаповал виконував завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України в зоні АТО, брав участь у звільненні від бойовиків кількох населених пунктів.