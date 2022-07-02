Не менш активно домовляємось і про іншу нову зброю від партнерів – для Донбасу, для Харківської області, для півдня України.

У допомозі від США, окрім NASAMS, є також боєприпаси для артилерії та радари.

Про це сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський увечері 128-го дня повномасштабної війни.

Він подякував Сполученим Штатам Америки й особисто президенту США Джо Байдену за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, який містить дуже потужні системи NASAMS. "Зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали заради такого постачання. Загалом цей пакет важить 820 мільйонів доларів і, окрім NASAMS, містить також боєприпаси для артилерії та радари",- сказав Зеленський.

Президент країни наголосив, що не менш активно "домовляємось і про іншу нову зброю від партнерів – для Донбасу, для Харківської області, для півдня України це потрібно". Він наголосив, що робиться все для того, щоб зламати перевагу окупантів.

Нагадаємо, також Зеленський закликав світові ЗМІ доносити правду і не дати забути про війну.

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