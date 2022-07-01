Глава держави наголошує, що світ повинен підтримувати сторону правди - сторону України.

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів інших країн і засоби масової інформації доносити правду, щоб їхні суспільства не забували про повномасштабну війну Росії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання, як він працюватиме, аби увага світу до війни Росії проти України не згасала.

"Чесно кажучи, мені здається, що це проблема не тільки України, але я абсолютно з вами погоджуюся, що увага до війни спадає, бо люди у Європі і в світі не хочуть думати про війну. Так воно і є. Хочеться, щоб війна була дуже далеко, але це спільна проблема, бо коли усі ми розуміємо, що дистанція війни може скоротитись за день-два або три, і сьогодні ракети пролітають сотні кілометрів за хвилини, то ж і війна є дуже близькою", - сказав Зеленський.

За словами президента, необхідно, що в усіх країнах це розуміли й не очікували, коли "війна увійде в їх домівки і буде стукати в їх двері".

"І тому дуже важливо, щоб не спадала зацікавленість, - вибачте, що я користуюсь таким словом до війни", - додав Зеленський.

На його переконання, лідери держав і засоби масової інформації повинні доносити розуміння про реальність трагедії війни.

"Війна несе різні ризики: вбивства, політичний хаос, і ви бачите блокування наших морських портів. Це також наслідок агресивної поведінки в морі, у Чорноморському регіоні, і це також наслідки, які завершуються голодом в деяких держава. Я їм цього не бажаю, і тому ми всі повинні боротися проти цієї війни", - наголосив Зеленський.

Він додав, що на Африканському континенті та деяких азійських державах через війну Росії проти України може виникнути голод.

"Дуже важливо, щоб такі держави не балансували між Україною і Росією, а точно обирали сторону реальності і сторону правди - сторону України, тому що потім, коли почнуться міграційні вибухи, буде пізно. Це наша спільна війна, спільна трагедія, і тому треба максимально тільки завдяки інформаційній політиці сьогодні доносити все це своїм суспільствам, говорити про ці ризики, і я вважаю, говорити саме про Україну, тому що на нашій території зараз іде війна", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський попросив Норвегію розглянути питання про постачання до України газу.

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