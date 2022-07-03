На сьогоднішній день піротехніки справляються з об’ємом, але з часом звільнених територій ставатиме все більше.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли як проводитимуть розмінування українських територій, звільнених від російських окупантів.

Про це повідомляє ДСНС у Facebook.

Зазначається, що піротехніки продовжують активну роботу з гуманітарного розмінування звільнених від окупантів території України.

"Первинне розмінування планується завершити впродовж року після деокупації всіх територій. Якщо на сьогоднішній день піротехніки справляються з об’ємом, то з часом звільнених територій ставатиме все більше. І чим швидше наші воїни будуть їх звільняти, тим більше треба буде піротехніків", - йдеться у повідомленні.

Тому у ДСНС України буде створено 80 нових піротехнічних підрозділів. Вже зараз нові підрозділи проходять навчання із залученням міжнародних партнерів.

Як повідомляв УНІАН, за словами радника міністра внутрішніх справ України Ростислава Смірнова, для допомоги у гуманітарному розмінуванні в Україні розпочнуть навчання добровольців за двома програмами підготовки – саперів та ідентифікаторів.

За його словами, сьогодні найбільший запит до міжнародних партнерів інших країн - допомогти Україні технічними засобами для гуманітарного розмінування територій. Водночас задачу збільшення можливостей особового складу Україна вирішуватиме власними силами, для цього розпочинається два типи навчання. Радник МВС зазначив, що найбільше роботи по гуманітарному розмінуванню зараз проводиться у Чернігівській, Сумській, Київській областях.

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