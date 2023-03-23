Голова Нацполіції Київській області уточнив, ким виявилася загибла людина.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) оновили трагічну статистику щодо загиблих під завалами професійного ліцею у Ржищеві.

Там заявили, що станом на 00:52 23 березня рятувальні виявили тіла 9-х загиблих українців. Відповідне повідомлення прес-служба ДСНС опублікувала у Facebook.

Вже зранку цю інформацію підтвердив начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов в ефірі телеканалу "Київ". Він уточнив, що загиблим виявився комендант ліцею. Це була жінка.

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"На жаль, ми знайшли останнє тіло людини, про яку не було інформації. Це комендант цього приміщення, вона загинула і стала 9-ою жертвою цієї російської терористичної атаки на об’єкти цивільної інфраструктури", - заявив Нєбитов.

Трагедія у Ржищеві - головне

Нагадаємо, що 22 березня під час повітряної атаки по Україні російські дрони поцілили у два гуртожитки та корпус професійного ліцею у Ржищеві (Київська область).

Відомо, що від самого ранку вчорашнього дня служба ДСНС, поліція та медики працюють на місці завалів. Спочатку рятувальні служби повідомили про 3 загиблих внаслідок російського теракту, однак пізніше у поліції та ДСНС констатували про збільшення жертв до 8 осіб. Сумна статистика досі зростає.

Нагадаємо, що в ніч на 22 березня РФ запустила по Україні 21 дрон іранського виробництва "Шахед". 16 БПЛА вдалося ліквідувати Силам протиповітряної оборони.

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