Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

За добу українські військові відбили 35 російських атак. У епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Як йдеться в зведенні Генштабу Збройних сил України 27 квітня станом на 18:00, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Протягом доби здійснив понад 35 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами Сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону", - наголосили в Генштабі.

Так, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Серебрянського лісництва, а на Авдіївському - в районах населених пунктів Сєверне і Первомайське Донецької області.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні атаки у напрямку Богданівки", - йдеться в зведенні.

Крім того, на Мар'їнському напрямку протягом доби українськими захисниками були відбиті атаки противника в районах населених пунктів Красногорівка та Мар'їнка. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести оборонні дії.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за добу, 27 квітня, українські військові уразили російські пункти управління, артилерійські підрозділи та склад боєприпасів. Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів та зенітно-ракетному комплексу противника.

Також повідомлялося, що в місті Бахмут Донецької області українські прикордонники завдяки мінометам зупинили атаку російських загарбників.

За даними Генштабу ЗСУ, за вчорашній день Сили оборони ліквідували 510 російських окупантів. Загалом за час повномасштабного вторгнення в Україну російські втрати склали вже орієнтовно 188920 осіб.

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