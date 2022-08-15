Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь.

У Білорусі триває перевірка бойової готовності збройних сил, завершитися вона має орієнтовно до 20 серпня.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

"Тривають заходи перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі. Орієнтовно це продовжиться до 20 серпня цього року", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що термін перевірки бойової готовності білоруських військових продовжили до кінця місяця.

Раніше експерт Олег Жданов припустив, що диктатор Лукашенко відправить білоруську армію збирати врожай.

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