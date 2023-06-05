На це питання повинен відповісти РДК.

Нещодавно західні ЗМІ публікували інформацію про те, що для операції "Російського добровольчого корпусу" на території РФ начебто використовувалася в тому числі і західна зброя.

У Головному управлінні розвідки МО України дали коментар щодо цього потенційного інциденту. Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов для "Суспільного" повідомив, що за використання тієї чи іншої зброї відповідає РДК і ставити такі питання треба саме йому.

"Наскільки відомо, то вони вже давали коментарі з цього приводу. Зокрема, стосовно затрофеєної/перетрофеєної зброї техніки чи озброєння. Що стосується інших питань, то я думаю що Міністерство оборони прокоментує належним чином", - сказав Юсов.

Він додав, що представники "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" діють на території РФ автономно.

Повідомлення про використання західної зброї у проведенні операцій добровольцями на території РФ

3 червня видання The Washington Post опублікувало матеріал, у якому вказується, що РДК під час рейдів на територію Росії міг використовувати зброю виробництва Бельгії, Польщі, США та Чехії. Відзначалося, що у домовленостях між Києвом і НАТО був пункт про недопущення застосування допомоги країн Альянсу безпосередньо у Росії.

Згодом у Бельгія заявили, що країна звернеться до України з проханням виступити з поясненням щодо цього інциденту. Прем'єр Бельгії Олександр де Кроо підтвердив, що країна хоче провести розслідування потенційного застосування своєї зброї на території Росії.

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