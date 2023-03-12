Близько 150 тис. харків'ян залишились без даху над головою через постійні обстріли російськими окупантами.

У Харкові станом на сьогодні мешкає 1,1 мільйона жителів, що вдвічі менше, ніж до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Зараз у Харкові проживає орієнтовно 1 мільйон 100 тисяч жителів, це вдвічі менше, ніж до війни, але люди є, вони працюють, вони живуть у місті... Дуже багато потрібно відновити, і ми працюємо, щоб відновити ті пошкодження, які наніс російський агресор. Зараз десь 150 тисяч харків'ян без даху над головою", - розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

Також Терехов зазначив, що місто майже повністю оговталося після останнього ракетного удару з боку військових РФ, який стався в ніч з 8 на 9 березня.

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"Був час, коли в домівках харків'ян не було майже дві доби електричної енергії. Зараз практично таких випадків немає, зараз місто заживлене. Є постачання води, є постачання тепла. Для України це безпрецедентно, коли у восьмий раз ми перезапустили систему опалення", - сказав мер.

Ракетний удар по Харкову

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 9 березня російські окупанти здійснили черговий масований ракетний удар по Україні. По Харкову було випущено 11 ракет, внаслідок чого були пошкоджені ТЕЦ і трансформаторні підстанції, а саме місто залишилось без опалення та водопостачання.

12 березня повідомлялося, що у Харкові застосовуються аварійні відключення електричної енергії через перевантаження обладнання, яке залишилось в роботі.

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