У мережі з'явилося відео з місця події.

Російські окупанти нещадно обстрілюють міста України, в тому числі і Харків. До того, це одне з найбільш постраждалих від дій окупантів міст України.

У ніч з 5 на 6 березня 2022 року вибухи були чутні в районі Олексіївки, Нових Будинків, ХТЗ, Салтівки, 23 Серпня і в центрі міста. Пізніше українські військові збили над Харковом ворожий винищувач.

А зараз там горить обласна прокуратура. Відео з місця події опублікувала прес-служба Збройних сил України.

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