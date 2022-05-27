За його словами, окупанти встановлюють місця компактного розселення та поодинокого розміщення та формують автобуси.

В тимчасово окупованому Херсоні влада окупантів разом з росгвардією проводить заходи з повернення маріупольців додому.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти встановлюють місця компактного розселення та поодинокого розміщення, формують автобуси і будуть направляти всіх встановлених маріупольців додому.

"Повідомляйте рідним та близьким, хто знайшов тимчасове укриття в Херсоні, про небезпеку. Краще на кілька днів поїхати до навколишніх населених пунктів до з’ясування рівня загрози. Причини та мета наразі незрозумілі. Продовжуємо слідкувати та фіксувати для повного аналізу та прогнозу. Але факт перетворення Маріуполя на справжнє гетто для українців стає безспірним", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі на території колишнього заводу "Жовтень" знайшли тіла 70 українців.

Також раніше окупанти привезли в розбомблений Маріуполь пересувний телевізор від МНС Росії. Його використовують для пропагандистських відео з обіцянками про "поліпшення" життя.

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