У HRW вважають позитивним, що документування злочинів окупантів відбулося відразу після їх відступу.

Заступник директора по Європі та Центральній Азії правозахисної організації Human Rights Watch Гіоргі Гогія вважає позитивною ознакою, що документування злочинів російських окупантів відбулося відразу після їх відступу.

Про це він сказав на брифінгу.

Правозахисник прокоментував звіт HRW про злочини російських військових проти прав людини під час їх окупації території Київської та Чернігівської областей в період з 24 лютого до кінця березня.

"Цей документ намагається викрити потенційні факти військових злочинів, скоєних російськими військами проти українського населення під час періоду окупації Київської та Чернігівської областей", - сказав він.

За його словами, правозахисники відвідали 17 населених пунктів. Вони "намагалися зібрати докази на місці, збирали відео та фотодокази, якими поділилися люди".

"Деякі результати - це самосуд, самочинні розправи, коли людей вбивали просто без причин. Також ми задокументували принаймні 32 випадки самосуду, самочинної розправи... Було шість випадків примусового зникнення, коли людей просто викрадали. Вони зникли, і невідома інформація про їх місцезнаходження. Також було задокументовано сім випадків тортур і страти", - додав Гогія.

На уточнення, чи підпадають виявлені факти під визначення військових злочинів, він відповів: "Так, вони можуть підпадати під визначення військових злочинів, злочинів проти людства. І це дуже важливо для того, щоб відбулося слідство".

Представник Human Rights Watch нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє напади на цивільне населення під час війни.

"Те, що було виявлено, в тих випадках мали місце прямі напади на цивільне населення, затримання цивільних, утримання їх в нелюдських умовах, тортури, знущання. Все це заборонено. Тому що все це є порушенням міжнародного гуманітарного права. І це дорівнює злочинам війни", - додав Гогія.

Він підкреслив, що відповідальність лягає не тільки на конкретних російських військових, а й на їх командування.

"Те, що є унікальним в українському випадку, що документування злочинів війни відбулося майже відразу після того, як відступили російські війська. Слідчі національного рівня, міжнародні слідчі відразу почали збирати докази, передавати їх на зберігання... Я думаю, що це досить позитивна ознака того, що буде понесена відповідальність", - сказав він.

Гогія висловив сподівання, що робота слідчих "призведе до відповідальності, що відповідальність не забариться". "Буде зроблено все, що потрібно зробити, для того, щоб покарати винуватців цього злочину", - додав представник HRW.

Human Rights Watch і війна в Україні:

Human Rights Watch - неурядова організація зі штаб-квартирою в США, яка здійснює моніторинг, розслідування та документування порушень прав людини.

18 травня Human Rights Watch розповіла про звірства росіян в Україні.

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