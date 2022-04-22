Загарбники на вулицях міста затримують не лише активістів чи учасників АТО/ООС, а й чоловіків, які не мають жодного відношення до військової служби.

В окупованій Каховці Херсонської області російські загарбники облаштували катівню у приміщенні поліції.

Про це у соціальній мережі повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"У Каховці рашисти облаштували катівню у приміщенні поліції, де б’ють та піддають тортурам заручників електричним струмом. Російські солдати затримують на вулицях міста не лише активістів чи учасників АТО/ООС, а й чоловіків, які не мають жодного відношення до військової служби, і не виходили на мітинги проти окупації", - заявляє Денісова.

Зокрема, за її даними, для цього використовується формальний привід - "порушення правопорядку" або "порушення комендантської години".

"Біля відділку поліції постійна черга з родичів затриманих чоловіків, які намагаються дізнатися про їхню долю або передати харчові продукти та речі першої потреби. Як повідомляють свідки, в приміщенні каховської поліції перебуває понад 10 цивільних осіб, дехто з них утримуються там вже кілька тижнів. Чоловіків катують електрошокерами, б’ють", - зазначає омбудсмен.

"Найжорстокіше російські військові ставляться до тих, хто має відношення до силових структур — бійців територіальної оборони та колишніх учасників АТО/ООС", - заявила Денісова.

Як повідомляв УНІАН, міста та села Херсонщини живуть під контролем російських окупантів ще з перших днів масштабної війни. Рашисти стріляють на мітингах за Україну, намагаються ввести рублі і влаштовують максимальну зачистку від усіх активістів.

Вас також можуть зацікавити новини: