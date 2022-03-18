Підозрюваний передавав окупантам інформацію про розміщення військових та техніки ЗСУ, поширював ідею зміни територіальної цілісності України.

У Києві затримали колишнього першого заступника Фонду державного майна, якого підозрюють у держзраді.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, чоловік, який є жителем Києва, поширював ідею зміни територіальної цілісності України та сприяв окупантам у проведенні агресивної війни.

Так, з 24 лютого по 16 березня громадянин України на території міста Києва у месенджерах долучився до антиукраїнських чатів і передавав представникам Російській Федерації та представникам ДНР/ЛНР дані щодо місць розташування особового складу та військової техніки Збройних сил України. Маючи військову освіту, він усвідомлював, що ці дані будуть використані ворогом для подальших бомбардувань мирних міст.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 615 КК України. Під час обшуку у нього виявлено та вилучено пістолети, набої, гранати і мобільний телефон. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді, а також незаконному придбанні і зберіганні зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 111, ст. 263 КК України).

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