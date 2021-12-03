У постійній готовності там перебуває 41 батальйонно-тактична група російської армії.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що Російська Федерація біля кордонів України та в окупованому Криму зосередила 94,3 тисячі російських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це очільник Міноборони сказав під час виступу у Верховній Раді на годині запитань до уряду.

"Росія впродовж року застосовує тактику своєрідних хвиль. Відбулася концентрація військ неподалік наших кордонів. Потім особовий склад відводився у місця постійної дислокації, а техніка залишалася. Це дозволяє противнику скоротити час на розгортання", - зазначив Резніков.

"У квітні та вересні цього року Росія стягувала до наших кордонів понад 50 батальйонно-тактичних груп. Зараз навколо України та в тимчасово окупованому Криму у постійній готовності перебуває 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 додатково перекинуті до Криму. Сумарна кількість військ на території Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі осіб", - заявив міністр оборони.

Міністр зазначив, що в РФ розпочався зимовий навчальний період. Зокрема, за його даними, противник уже розпочав навчання поблизу України, активізував свою розвідку, перевіряє зв'язок та здійснює заходи з маскування.

"Упродовж минулого тижня відбулося посилення танками та бронетехнікою угрупувань у Брянській та Смоленській областях. У разі входження двох великих десантних кораблів Балтійського флоту з Середземного до Чорного моря їх загальна кількість у регіоні збільшиться до дев'яти. Разом із катерами це дозволить противнику одночасно перекидати до 3 тисяч військовослужбовців і до 250 одиниць бойової броньованої техніки. Це свідчить про збереження рівня напруженості в Азово-Чорноморському регіоні", - наголосив Резніков.

"За цими маневрами спостерігаємо не тільки ми, і тому жодних сюрпризів не буде. Навпаки, наші військові зміцнюють напрями за найбільшими ризиками", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Олексій Резніков наголосив, що найбільш вірогідний сценарій масштабного воєнного загострення з боку скупчених військ Російської Федерації на кордоні з Україною - кінець січня.

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Автор: Віталій Саєнко