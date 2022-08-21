Жінка сфотографувала розташування російського "захисту", за що їй вже подякували українські військові.

У тимчасово окупованому Криму жінка похизувалася російськими силами протиповітряної оборони. Вона так хотіла розповісти світу про "захист" з боку РФ, що навіть сфотографувала техніку. Тим самим жінка "злила" розташування ППО.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

Так, жінка написала, що Євпаторія нібито знаходиться "під захистом". Проте вона не врахувала, що хизування російським ППО сподобається українським військовим, які тепер точно будуть знати, де знаходиться "захист" окупантів.

"Марина з Криму люб’язно показала локації розташування ППО московитів під Євпаторією. Сторіс вже видалила, але інтернет все запам’ятав. Будь, як Марина! Наближай звільнення Криму", - написав Братчук.

Вибухи в Криму: що відомо

16 серпня окупаційна влада Криму повідомила про пожежу на електростанції в Джанкойському районі. Однак, за словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, загоряння сталося у російській військовій частині в Азовському. Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, своєю чергою, уточнив про детонацію складу боєприпасів окупантів.

Пізніше кремлівські пропагандисти додали, що внаслідок події пошкоджена також залізниця, що сполучала півострів з материковою частиною України.

The New York Times з посиланням високопоставленого чиновника з України пише, що до вибухів у Джанкої причетний елітний український підрозділ.

Вибухи були чутні і на авіабазі окупантів у селищі Гвардійське (Сімферопольський район). Очевидці, пише російський "КоммерсантЪ", бачили чорний дим, що піднімався. У подробиці того, що сталося, видання не вдавалося. У місті Керч ввечері 18 серпня також пролунали вибухи.

20 серпня у дах штабу Чорноморського флоту в Севастополі врізався дрон невстановленого походження. В результаті зіткнення верх будівлі загорівся. Повідомлялося, що без постраждалих.

Також вранці 20 серпня серія вибухів прогриміла в Євпаторії та Бахчисараї окупованого Криму.

Після чергових "ударів" Росія почала посилювати заходи безпеки на півострові. Зокрема, з бухти Севастополя вивели бойові кораблі на чергування.