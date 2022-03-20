Рашистська армія мотивується можливістю грабежів, а офіцери не мають реальної влади.

Російські окупанти розпочали масове мародерство в Україні. Крім того, вони стають неконтрольовані для кремлівських кураторів.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є в розпорядженні СБУ.

"Ми всі прив'язані до 40-го загону. Вони такі, що мародерствують, грабують, телефони відбирають у громадян. Тут ми тихо-мирно сидимо. Їм красти нічого, і вони хочуть далі їхати", – розповідає російський окупант своїй матері.

Тобто рашистська армія мотивується можливістю грабежів, а офіцери не мають реальної влади і змушені підпорядковуватися "не русским ватажкам и солдатам", які переважають у першій роті.

Відтак командири масово ініціюють збір підписів своїх підлеглих із відмовою рухатися далі. При цьому їх не лякає навіть страх бути звільненими.

Рашистам не вдався бліцкриг, тож вони перейшли до терору мирного населення. Професійні військові втрачають владу, і її підхоплюють "бєспрєдєльщики".

Нагадаємо, за даними української розвідки, 20 березня до України почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язані з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.