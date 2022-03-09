Пошуково-рятувальні роботи в Малині продовжуються.

У містечку Малин Житомирської області 8 березня о 23:00 бомбами російських окупантів було стерто з лиця землі сім будинків, ціла вулиця.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"Загинуло п’ятеро ні в чому неповинних людей. Із них – двоє однорічних малюків…", - йдеться у повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи в Малині продовжуються. Від ДСНС залучено 11 рятувальників.

Як повідомлялося, у Житомирі окупанти знищили гуртожиток та завод "Ізоват" ракетним ударом.

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