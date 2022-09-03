Йдеться про перегорнуті трикутники.

У Маріуполі на ворожій техніці помітили нові позначки, які бачили при перекиданні по Росії 3 армійського корпусу.

Про це зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Наш спротив Маріуполя влучно зауважив, що вся техніка має нові позначки, схожі на перегорнуті "Дари Смерті" в "Гаррі Поттері". Цю позначку розслідувачі помічали при перекиданні по Росії 3 армійського корпусу. Аналітики робили припущення, що його буде спрямовано в Донецьку область для посилення наступу та виконання вказівки Путіна щодо виходу на кордон області до 15 вересня", - написав Андрющенко.

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За його інформацією, зараз видно, що велика частина техніки з такими позначками не залишається в області.

"Незвична активність переміщення третій день поспіль. Без висновків. Просто спостереження", - додав радник.

Він оприлюднив фото техніки з позначками у вигляді перегорнутих трикутників.

Як писав УНІАН, Росія почала перекидання нещодавно сформованого третього армійського корпусу. Рух військ і техніки зафіксовано в Ростовській області. На яких напрямках командування планує задіяти солдатів – поки невідомо.

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