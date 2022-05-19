У розбомбленому дитячому закладі немає світла та води, а їжу готують на вогні у дворі.

У приміщенні напівзруйнованої будівлі дитячого садка №104 у Маріуполі російські окупанти відкрили "дитячий центр".

Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"У приміщенні напівзруйнованої будівлі дитячого садка №104 у Маріуполі окупанти відкрили "дитячий центр". У розбомбленому дитячому закладі немає світла та води, а їжу готують на вогні у дворі. Задля створення "картинки" для ворожої пропаганди, загарбники нехтують елементарними правилами безпеки дітей та їх базовими потребами", - зазначила омбудсмен.

Крім того, за словами Денісової, дітей у закладі планують вчити за російськомовним підручником самопроголошеного псевдодержавного утворення в ОРДО "Азбука Донбасса", де є вірші із такими рядками як "Донбасс – русская земля" та "родина наша Россия".

Вона наголосила, що такі дії окупантів створюють безпосередню загрозу життю та здоров’ю дітей, чим порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, а також не забезпечують право дитини на освіту, спрямовану на виховання поваги до культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, що передбачено Конвенцією ООН про права дитини.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та прошу врахувати ці факти порушень РФ прав дітей в Україні", - зазначила Денісова.

Як повідомляв УНІАН, напередодні окупанти вивезли до фільтраційного табору ще майже 130 маріупольців для подальшої депортації.

Вас також можуть зацікавити новини: