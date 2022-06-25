За "підігріванням" таких процесів стоять "кадирівці" та дагестанці, які оселились навколо Маріуполя.

У Маріуполі підлітки займаються мародерством та грабують літніх людей.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"За сприянням російських військових місто перетворюється на зону бандитизму. Найвищий рівень формування банд серед підлітків, які збирають банди та займаються мародерством та пограбуванням літніх людей, відбираючи отримані гроші", - зазначив він.

За даними Андрющенка, колаборанти розводять руками, поліцейські-зрадники не втручаються.

"Всі в курсі, що за підігріванням таких процесів стоять "кадирівці" та дагестанці, які оселились навколо Маріуполя", - додав він.

Також Андрющенко повідомив, що колабораційна адміністрація продовжує "кришувати" та відкривати пункти переведення у готівку гривень з банківських карток. Міняли беруть до 30% маржі або обмінюють за курсом 1,5 руб. за гривню попри офіційний 2:1.

"Навіть при такому офіційному пограбуванні накопичень до "обналів" величезні черги. В людей немає вибору на фоні гуманітарної кризи. Іноді це єдиний шлях придбати їжу та воду. Всі, хто дотичний до влади окупантів, продовжують наживатись на маріупольцях", - додав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 20 червня в окупованому Маріуполі люди по чотири години стояли на спеці в черзі за хлібом. Також в місті почали грабувати пенсіонерів.

Станом на 22 червня 2022 року в Маріуполі вся лінія оборони окупантів була прикрита "живим щитом".

Окупанти будують модульні багатоквартирні будинки для жителів міста. За кількасот метрів від будинків - готують лінію оборони, включаючи обкопування важкої техніки, таким чином використовуючи маріупольців як "живий щит".

Станом на 23 червня в Маріуполі дорослих чоловіків мобілізують під виглядом працевлаштування в охоронну фірму, а підлітків записують в молодіжні військово-патріотичні організації. 24 червня стало відомо, що окупанти ввели в місті комендантську годину

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