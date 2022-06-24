Прорватися до заводу по суші було не можна. Маріуполь був оточений у три "кільця", а найближчі українські сили на той час стояли у більше ніж 100 км від міста. Варіант для вивозу поранених та загиблих був один – небо.

Інструктора полку "Азoв" Георгія Купарашвілі поранили в Маріуполі й прооперували на території "Азовсталі". Потім чоловіка разом з іншими пораненими вдалось евакуювати гвинтокрилами.

Як розказав Купарашвілі "Суспільне новини", щоб це зробити, бійці "Азовy" вогнем "прикривали" відліт евакуаційних груп, йдеться на сайті МВС.

Чоловік згадує, що стріляли з усього, що було, і це здавалось божевіллям.

Під час бою у Маріуполі Купарашвілі двічі поранили внизу живота, перебили сідничний нерв. Чоловіка повезли в госпіталь, але на місці з’ясувалось, що його розбомбили. Тоді медслужба забрала Георгія на "Азовсталь", де його прооперували.

"Коли я виходив з наркозу, лежав і почув дитячій сміх", – згадує Георгій. – "Спочатку подумав, що у мене галюцинації. А потім побачив, як між лікарняними ліжками пробігли діти. Були й поранені діти, яких прооперували. Вони не мали бути там, в жодному разі. Їх мали евакуювати, дати змогу вийти. Але ці діти мотивували наших бійців. Було за кого битися, боротися, воювати та захищати".

Купарашвілі розповідає, що в той час росіяни "утюжили" всю територію "Азовсталі". Кожні 15 хвилин прилітала авіація і скидала тритонні та п’ятсоткілограмові бомби. Каже, єдине, що ти відчуваєш при таких бомбардуваннях – це як тиск від вибуху заходить у бункер. Людину спочатку трясе, потім перевертає.

"Поранених було багато", – згадує чоловік. – "У тому бункері, де лежав я, було двоє хірургів і медсестри із військового шпиталю. Вони практично не спали, постійно оперували. Я навіть запитав хірурга: "Ти спиш, взагалі?". Він просто подивився на мене і нічого не сказав. Але я зрозумів, що він не має вибору. Якщо він буде спати, хтось загине".

Прорватися до заводу по суші було не можна. Місто оточене у три "кільця", а найближчі українські сили на той час стояли у більше ніж 100 км від Маріуполя. Варіант для вивозу поранених та загиблих був один – небо.

"Евакуювати гвинтокрилами – це було божевілля. Але льотчики вилетіли й забрали нас. Потрібно було все робити швидко. Світало. Йшов бій. Гвинтокрил прилетів і сів, нас погрузили. Наші хлопці захищали нас. Вони такий бій влаштували, аби захистити цей гелікоптер і поранених! Використали все, що було. У вертольоті ще були два бійці з Головного управління розвідки, які прикривали кулеметами. Коли вони розрядили їх, я тільки тоді вже зрозумів, що ми у безпеці. Це був надзвичайний ризик", - розказав Купарашвілі.

Летіли, каже Купарашвілі, годину-півтори. На наступний день він зміг дістати телефон і подзвонити сім’ї: дружині й дитині. Сказав, що тато живий. Зв’язку до цього з ними не було майже місяць.

Зараз він проходить реабілітацію і не збирається залишати військову справу. Він постійно говорить і думає про тих, кому вийти не вдалось.

"Ми всі, як закінчуємо реабілітацію, повертаємось і допомагаємо, як можемо", – каже чоловік. – "Головне наше завдання: зробити усе, аби витягти хлопців із полону, щоб з ними нічого не трапилось. "Азов" продовжує життя. Перегрупуємось ще і переможемо".

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників "Азовсталі" продовжується і він складний.

20 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з "Азовсталі" найближчим часом вдасться поховати з почестями.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час доставки їжі та води на "Азовсталь" загинуло багато льотчиків. Президент назвав їх абсолютними героями, які знали, що долетіти до "Азовсталі" і привезти туди ліки, харчі, воду, забрати тіла, поранених – майже неможливо, але пілоти все одно погоджувалися летіти.

Глава ГУР Кирило Буданов повідомляв, що протягом майже трьох місяців українські сили обкопувалися на великому сталеливарному заводі, в оточенні і під постійним бомбардуванням з боку російських військ. Але в міру того, як їх запаси їжі, води, медикаментів і боєприпасів закінчувалися, а число тяжкопоранених зростало, зростав і відчай прохань про допомогу.

"Всі поставки пройшли успішно", - сказав Буданов.

Але в 5-му і 7-му вильотах було збито два вертольоти. За словами Буданова, третій вертоліт, який прибув на допомогу, також був знищений.

За словами засновника "Азова" Андрія Білецького, спецоперація авіапрориву була спланована і проводилася під егідою Головного управління розвідки Міноборони України.

Сам Білецький займався організацією десанту. Завдяки спецоперації вдалося переправити вертольотами для посилення оборони міста 72 бійців "Азова".

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