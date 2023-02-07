За словами Андрющенка, авіацію окупанти підняли вже після вибухів.

У Приморському районі Маріуполя сьогодні пролунало сім вибухів, повідомив у соцмережах радник мера міста Петро Андрющенко. За його словами, серія вибухів прогриміла в районі порту, куди російські окупанти нещодавно завезли техніку та ППО.

Після вибухів над Маріуполем з'явилась велика кількість авіації.

Андрющенко зауважив, що пропагандисти майже офіційно підтвердили "бавовну", заявивши про роботу їхньої протиповітряної оборони. "Але щось мовчать про наслідки. Хоча, це не дивно", - написав радник мера.

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Знищення Маріуполя - історія ще одного злочину РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська розпочали цілеспрямоване знищення Маріуполя. У мережі неодноразово публікували фото і відеодокази того, як російські танки фактично розстрілюють багатоповерхівки, не рахуючись з жертвами серед мирного населення.

У березні Росія вдарила важкими бомбами по драмтеатру, де від снарядів ховалися в основному жінки і діти. РФ цинічно обстрілювала навіть рятувальників, які намагалися розбирати завали.

Після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року захисників Маріуполя місто перейшло під окупацію Росії. Знищена вся інфраструктура Маріуполя, немає ні газу, ні води, ні світла.

Реальні цифри загиблих серед цивільного населення та військових ЗСУ досі невідомі. Ворог замітає всі сліди своїх злочинів, спалюючи трупи, а на місці спалених будинків українців будуючи нові висотки.

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