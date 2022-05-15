Арестович розповів як, на його думку, РФ буде переживати післявоєнну катастрофу.

Радник Голови ВП Олексій Арестович переконаний, що росіян в майбутньому накриє на кілька років депресія і переживання катастрофи моральної, політичної та економічної.

"...А ось коли почнеться розгром на полі бою з переходом ЗСУ в наступ, і в цей же приблизно час почне наздоганяти економіка, то важкий прес ілюзій, в який були запресовані всі вільні люди Росії, безпосередньо почне наздоганяти", - вважає Арестович.

Він також розповів як, на його думку, РФ буде переживати післявоєнну катастрофу.

"Вони, напевно, будуть думати, що це там десь далеко розгромили, а ми тут нічого. Ні, це буде класична військова поразка з усіма її наслідками - соціальними. Це означає, що кожен росіянин, фізично, буде перебувати в ситуації переживання катастрофи. Моральної, політичної, економічної і т.д., цей маховик ще тільки починається. Він ще не діє", - зазначає Арестович.

Однак, за його словами, важкі наслідки, військова катастрофа, для розуміючих людей настала.

"А такі наслідки, як стискання шагреневої шкіри, ринку російських озброєнь, втрата геополітичного впливу з багатьох аспектів і взагалі перетворення Росії на чумний барак, путінської Росії, від якої всі шарахаються, це ще роками розгортатиметься. Ось безпосереднє відчуття тотальної катастрофи, ось, що все завалилося, все не так. А за цим же слід один дуже болючий висновок - все, у що ми вірили, виявилося неправдою", - вважає Арестович.

Він зазначає, що це - перехід соціально-політичної катастрофи в індивідуальну катастрофу кожного громадянина, який це буде переживати.

Катастрофа армії конвертується в катастрофу режиму, катастрофа економіки і армії в катастрофу режиму, а вона вже - в особисту моральну катастрофу кожного, хто в це вірив і сподівався, клацав пультом телевізора, кричав "Росія — вперед!"і т.д., маючи на увазі Кремль і путінський режим, тому що Росія і путінський режим це дуже різні речі. І ось їх чекає кожного персонально моторошна моральна катастрофа, яка підбирається. Вона тільки-тільки одягає чоботи, навіть ще не вийшла. А вже досить багато неприємностей. Ось це потрібно зрозуміти. І хто до цього раніше підготується морально, завдяки тому, що прослуховує наші передачі, він як би раніше буде готовий до цієї історії. Тому що пережити доведеться страшний не просто тягар, а страшні роки доведеться пережити", - упевнений Арестович.

Нагадаємо, на Банковій прокоментували заяви Арестовича про "про**аний Херсон".

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