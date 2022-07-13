Про це свідчить підготовка колаборантами укриттів та створення необхідного запасу продовольства.

У Мелітополі окупанти готуються до ведення бойових дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Як повідомив Федоров, рашисти готуються до бойових дій у Мелітополі, про що свідчать дії колаборантів. Так, наприклад, вчора самопроголошений "керівник" департаменту охорони здоров’я зібрав нараду і доручив закладам охорони здоров’я підготувати запас їжі, води та заклеїти вікна.

Він також розповів, що окупанти вирішили не випускати людей із міста.

"Вони збирають людей на блокпостах, щоб прикрити перегрупування своїх військ", - Федоров.

Водночас, за його словами, у місті залишаються близько 70 тис. жителів.

Також Федоров розповів, що у перші дні окупації росіяни наполягали на тому, щоб місто переключило свою газотранспортну систему на російську.

"Я не можу підтвердити інформацію з боку російських пропагандистів щодо переходу на газотранспортну систему РФ, адже ані тоді, ані зараз ми не маємо інформації щодо технічної можливості такого переходу", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора Федоров заявив, що у Мелітопольському районі палає захоплена окупантами база військової частини. Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали руйнівні удари по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі.

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