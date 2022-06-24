За словами мера, загарбники не мають підтримки серед місцевого населення.

У Мелітополі Запорізької області окупанти утворили штаб для підготовки до "референдуму".

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Декілька днів тому стало відомо, що вони утворили свій штаб до проведення референдуму. Одним з керівників цього штабу стала ще один гауляйтер Галина Катющенко, яка була одним з керівників "Партії регіонів", і начебто вона сьогодні готує документи для проведення псевдореферендуму", - сказав Федоров.

Мер зазначив, що цю подію назвати референдумом неможливо.

"Що хочуть зробити рашисти? Вони хочуть зняти картинку, що нібито деякі люди проголосували за те, щоб приєднатися чи утворити якусь квазіреспубліку і все. Їм не потрібне волевиявлення громадян. Чому вони так тягнуть з референдумом, мені зрозуміло – тому що сьогодні понад 5% на тимчасово окупованих територіях підтримують Росію. А 95% людей, які залишилися, точно проти, не кажучи вже про тих, хто залишив тимчасово окуповані міста", - сказав Федоров.

За словами мера Мелітополя, окупанти можуть показати картинку, що провели референдум, але це ніяк не вплине на звільнення міста ЗСУ чи на супротив людей.

Федоров зазначив, що 3-4 тижні тому було відомо про виїзд половини людей з окупованого міста, і на той момент в Мелітополі залишилося близько 70 тисяч жителів.

"Люди виїжджають щодня, тому можна сказати, що ще близько 10 тисяч виїхали", - розповів мер.

Він зазначив, що виїхати можна тільки приватним транспортом, тому що організовані гуманітарні колони рашисти не пропускають. Приватні автівки також пропускають не просто так – на кожному блокпосту беруть від 300 до 3000 грн.

Як повідомляв УНІАН, Росія перекидає частину своїх сил на Донбас, відкриваючи Збройним силам України перспективи оточення та деокупації Мелітополя та Херсону. Генерал Маломуж озвучив ймовірні сценарії.

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