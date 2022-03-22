Росіяни обстріляли український порт / фото REUTERS
У Миколаєві російські війська вночі 22 березня обстріляли морський порт. В результаті портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень.
Про це повідомила Адміністрація морських портів України.
"Сьогодні вночі по морському порту Миколаїв було завдано удару. Внаслідок цього портова інфраструктура отримала значні пошкодження", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Як відомо, 21 березня Миколаїв зазнав серйозних авіаударів з боку російських загарбників. Пошкоджено готель, лікарню, кілька будинків і автозаправну станцію, де загинули троє і поранено одну людину.