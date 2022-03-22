Внаслідок цього портова інфраструктура отримала значні пошкодження.

У Миколаєві російські війська вночі 22 березня обстріляли морський порт. В результаті портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України.

"Сьогодні вночі по морському порту Миколаїв було завдано удару. Внаслідок цього портова інфраструктура отримала значні пошкодження", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як відомо, 21 березня Миколаїв зазнав серйозних авіаударів з боку російських загарбників. Пошкоджено готель, лікарню, кілька будинків і автозаправну станцію, де загинули троє і поранено одну людину.

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