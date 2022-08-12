Окупанти використають псевдореферендуми, щоб продемонструвати нібито "вільне" волевиялення громадян на тимчасово окупованій території.

Проводячи тотальну мобілізацію на тимчасово окупованій території, РФ прагне скомпрометувати певну частину нашого населення кров’ю вбитих співвітчизників.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, сьогодні окупанти в авральному порядку проводять так звану тотальну примусову мобілізацію на тимчасово окупованій території України. Наразі відбуваються масові облави і затримання чоловіків для відправлення їх в райони бойових дій.

Маляр наголосила, що передумовами для таких дій стали втрати живої сили окупантів. У зв’язку з цим, командування ЗС РФ розширює практику перенесення строків чергових ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їхнього доукомплектування особовим складом.

Вона зазначила, що зниження рівня укомплектованості з’єднань і частин противника людськими ресурсами суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військовослужбовців і так званих добровольців, погіршує їхню мотивацію до участі у бойових діях проти України.

"Ймовірно, прихованою метою масового залучення громадян України до лав російських окупаційних військ є бажання російського керівництва скомпрометувати певну частину населення окупованої української території кров’ю вбитих співвітчизників та сформувати надалі контрольований прошарок суспільства за рахунок колаборантів", - сказала Маляр.

Також заступниця очільника оборонного відомства додала, що окупанти вже не приховують формальність проведення так званого референдуму про приєднання до РФ на тимчасово окупованій частині України.

Окрім цього, вже оголошено, що у багатьох населених пунктах не будуть розгорнуті виборчі дільниці.

"Замість голосування на них до помешкань громадян будуть приходити представники місцевих окупаційних адміністрацій разом з російськими військовими, у присутності яких так звані виборці будуть вимушені робити нібито "вільне" волевиявлення", - додала Маляр.

Раніше повідомлялося, що в ОРДЛО стартувала нова хвиля "мобілізації". Вона розпочалася 1 серпня з метою комплектування підрозділів мобілізаційного резерву. Відбирають осіб, непридатних для проходження служби і тих, які мали "відстрочку".

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