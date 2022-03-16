В українському відомстві закликали не вірити в акції протесту на центральному російському каналі, програмна мережа якого пишеться в Кремлі.

Українців попередили, що окупанти ведуть інформаційну війну і щоб не попастися в інформаційну пастку слід дотримуватися головного правила інформаційної безпеки під час війни — не вірити джерелам інформації ворога.

Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

"Таким джерелом інформації може бути не тільки ЗМІ або соцмережі, а й звичайні люди. Не шукайте в інформаційному полі ворога лояльних до України, співчуваючих, розуміючих і засуджуючих дії російської влади. Нинішні інструменти інформаційної війни дозволяють таких персонажів штучно створювати, або використовувати умовно щирих поза їх волею шляхом професійного впливу на них", — сказала вона.

Маляр рекомендує українцям:

Не вірити в акції протесту на центральному російському каналі, програмна мережа якого пишеться в Кремлі.

Не вірити жодним вибаченням, посипанням голови попелом, сльозам, згадкам про історичне коріння, спільне минуле, місце народження в Україні тощо.

Не вірити публічному засудженню Путіна його співгромадянами. Це може бути засідка.

Не вірити під час війни опозиції ворожої країни. Це теж може бути засідка. І вони не повинні любити вашу країну більше своєї, навіть незважаючи на диктаторський режим на їхній батьківщині.

"Уявіть, що інформаційне поле заміноване. І щоб у вашу свідомість не потрапила міна уповільненої дії, йдіть тільки по дорозі офіційної інформації з українських джерел і не контактуйте з інформацією з території ворога. Ми ж з вами не тільки сильні, але і розумні!", зазначила Маляр.

Раніше в Міністерстві оборони закликали українців не працювати коректувальниками у ворога і не розміщувати в соцмережах зображення руйнувань.

Вас також можуть зацікавити новини: