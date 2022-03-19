Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що зараз військового рішення щодо Маріуполя не існує й про його деблокаду поки не може йти мова.

Маріуполь обороняється, місто ворогу ми не віддамо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Стосовно Маріуполя. Місто обороняється", - зазначив він.

Мотузяник наголосив, що місто "ворогу ми не віддамо".

Як повідомлялось, 18 березня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що зараз військового рішення щодо Маріуполя не існує.

За його словами, ЗСУ ведуть важкі бої на північ від Волновахи, на них наступають переважаючі сили противника, тому про деблокаду Маріуполя наразі не може йтися.

Арестович наголосив, що Україна використовує шлях політико-дипломатичного врегулювання ситуації та "не здасть Маріуполь".

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