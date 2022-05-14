Він вважає, що Путіна схиляють до їх анексії.

У Росії зараз немає розуміння, що робити із захопленими територіями України.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу.

"Фактично щодня ми бачимо то на Донбасі, то на Херсонщині когось із високопоставлених чиновників Росії. Судячи з усього, вони їздять сюди, щоб зробити певні висновки з того, що робити далі з цими територіями, поки якесь рішення в Москві не прийнято", - розповів Денисенко.

Він вважає, що російського президента Володимира Путіна схиляють до анексії окупованих територій.

"І очевидно, що йому теж це було б приємніше, але поки рішень про анексію яких би то не було територій вони не прийняли. Тому що розуміють, що це різко погіршує переговорний процес і фактично велика частина країн може просто вийти з переговорного процесу, як тільки буде оголошено про початок анексії", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти планують провести "перепис" населення на Херсонщині.

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