Депутат Держдуми запропонував не проводити в 2022 році регіональні вибори в Росії. Згідно з його заявою, всі і так підтримують президента і "спеціальну військову операцію", тому боротьба між чиновниками не має сенсу.
Такою думкою поділився лідер партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов в особистому Telegram-каналі.
Депутат написав: "Навіщо на вибори витрачати гроші, час і боротися між собою тим, хто безумовно підтримує президента і проведення [так званої] "СВО" ["спеціальної військової операції", — УНІАН]?"
З цією пропозицією Миронов планує виступити в Держдумі 17 травня. При цьому чиновник нічого не повідомив про відставку губернаторів Саратовської, Кіровської, Томської і Рязанської областей, а також Республіки Марій Ел. Всі вони або достроково склали повноваження, або відмовилися висувати свою кандидатуру на новий термін. Як і ким їх замінюватимуть у разі скасування народного голосування, незрозуміло.
Нагадаємо, губернаторські вибори в Росії повинні були пройти восени поточного року.
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