За його словами, немає сенсу в боротьбі між тими, хто і так підтримує президента і так звану "спецоперацію".

Депутат Держдуми запропонував не проводити в 2022 році регіональні вибори в Росії. Згідно з його заявою, всі і так підтримують президента і "спеціальну військову операцію", тому боротьба між чиновниками не має сенсу.

Такою думкою поділився лідер партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов в особистому Telegram-каналі.

Депутат написав: "Навіщо на вибори витрачати гроші, час і боротися між собою тим, хто безумовно підтримує президента і проведення [так званої] "СВО" ["спеціальної військової операції", — УНІАН]?"

З цією пропозицією Миронов планує виступити в Держдумі 17 травня. При цьому чиновник нічого не повідомив про відставку губернаторів Саратовської, Кіровської, Томської і Рязанської областей, а також Республіки Марій Ел. Всі вони або достроково склали повноваження, або відмовилися висувати свою кандидатуру на новий термін. Як і ким їх замінюватимуть у разі скасування народного голосування, незрозуміло.

Нагадаємо, губернаторські вибори в Росії повинні були пройти восени поточного року.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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