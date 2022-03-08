Супротивник хоче створити телекартинку, зазначив радник міністра внутрішніх справ.

Російська сторона хоче організувати так звані гуманітарні коридори до Росії та Білорусі, щоб взяти українців в полон.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час телемарафону.

"Вчора росіяни знову заявили, що вони сьогодні планують надати гуманітарні коридори. Хотів би вірити в те, що це вдасться, але, на жаль, складається таке враження, що РФ дала вказівки своїм військовим не допускати жодних гуманітарних коридорів по всій території України", - сказав Денисенко.

За його словами, такі гуманітарні коридори потрібні для евакуації цивільних людей з окупованих територій, зокрема, з Маріуполя, Харкова, Ізюма, Тростянця, Бучі, Гостомеля.

Денисенко зазначає, що росіяни хочуть, щоб українці просилися в їхні гуманітарні коридори.

"Росіяни планують зробити гуманітарний коридор до Російської Федерації і до Білорусі. Пропонують нам - давайте ми вас вивеземо, і ви станете нашими полоненими і жертвами телекартинки, де ви повинні розповідати, як вам тяжко під українською владою і як добре тут, у РФ", - зазначив він.

За його словами, вся логіка дій РФ останніх днів показує, що "заради телевізійної картинки і заради того, щоб спробувати принизити українців особисто, Путін (президент РФ Володимир Путін - Ред.) в Кремлі не робитиме жодних гуманітарних коридорів".

Денисенко розповів, що на окупованих територіях в усіх дворах будинків стоїть російська техніка. "Тобто вони стоять так, щоб ми не мали можливості їх вибити із цих територій, бо вони розуміють, що ми не будемо стріляти по цивільних об'єктах, по людях. Вони прикриваються людьми, як живим щитом", - наголосив Денисенко.

Раніше стало відомо, що РФ запропонувала в Україні відкрити гуманітарні кордони до російської та білоруської територій.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що така пропозиція є абсурдною, цинічною та неприйнятною.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого увірвалися на українську територію. Україну також атакували з території Білорусі.

Верховна Рада підтримала запровадження в Україні воєнного стану.

Супротивник обстрілював військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів. Зокрема, не раз були атаковані Київ, Харків, Маріуполь та Волноваха.

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