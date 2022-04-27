З цією думкою погодилися всі учасники конференції в Рамштайні.

Російський уклад зміниться лише після військової поразки.

Про це в ефірі національного марафону заявив радник Міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

"Є тільки один спосіб історичний, коли в Росії мінявся уклад, це військова поразка. Кожний раз, коли Росія зазнавала військової поразки, в неї мінялася влада", - заявив він.

"Всі учасники конференції в Рамштайні погодилися з тим, що Росія має зазнати поразки в Україні, її армія тут мусить бути розбита. І тільки після того, як це відбудеться можемо дивитися, які процеси будуть відбуватися в Росії в результаті страшних втрат, яких вона зазнає у війні", - сказав він.

За підсумками зустрічі в Рамштайні, каже Андрусів, стало зрозуміло, що Україна уже в складі міжнародної антиросійської коаліції. На розстановку сил в протистоянні може вплинути лише Китай.

"Є розуміння, що війна буде виграна коаліцією на підтримку України, є тільки один небезпечний фактор, це Китай, якщо він вирішить підтримати Росію, наш конфлікт набере нового виміру в світі. Але практика показує, що Китай ніколи не виступає за тих, хто програє. Якби Росія не програвала, то Китай вже давно їх підтримав.

Щодо ситуації на кордоні з Придністров'ям, Андрусів назвав провокації з боку Росії захисними діями.

"Росія почала якісь кроки в Придністровʼї, тому що вони бояться, що ми вторгнемося в Придністров'я. Це дії на захист, і зокрема те, що там бомбили міст, що з’єднує Бєлгород Дністровський з Одесою - це теж частина цього, щоб ми не могли зайти з іншої сторони. Насправді стратегічно нам було б вигідно, щоб розпочався цей конфлікт. Ми б справилися з цими слабкими військами, які є в республіці і це територія Молдови, сприяли б туди поверненню влади. Але наш ключовий інтерес в іншому, це велика кількість росіян, яких можна було в тому числі виміняти на наших в Маріуполі, я вважаю, що росіяни побачили таку загрозу, все, що відбувається, це їхня захисна реакція. Все що ми бачимо, це кроки по захисту Придністровʼя, а не ескалації до нас", - підсумував він.

Нагадаємо, що 25 квітня сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, вже наступного дня підірвали вежу телетранслятора.

Згодом українська розвідка опублікувала документ, що свідчить про причетність російських спецслужб до організації вибухів.