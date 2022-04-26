Росію необхідно розбити настільки, щоб у майбутньому вона більше не захотіла нападати на інші країни, впевнені у США.

Російські окупанти намагаються влаштувати війну на виснаження в Україні, тому Сполучені Штати та їх союзники поставили довгострокову мету. В адміністрації Байдена хочуть настільки нищівної поразки РФ на полі бою, щоб вона більше не змогла повторно атакувати сусідні держави.

Про це пише CNN з посиланням на джерело у Раді національної безпеки США.

Росіяни затягують переговори щодо миру, намагаючись виснажити українське військо. Це спонукало США змінити стратегію щодо цієї війни.

Тезу щодо зміни довгострокової цілі США в Україні підтвердив глава Пентагону Ллойд Остін, який нещодавно повернувся з Києва.

"Ми хочемо, щоб Росія була ослаблена настільки, що вона не може робити те, що вона вже зробила під час вторгнення до України", - сказав Остін журналістам 25 квітня.

Джерело CNN зазначило, що заява Остіна узгоджена з цілями США - "зробити це вторгнення стратегічним провалом для РФ".

"Одна з наших цілей полягала в тому, щоб обмежити здатність Росії робити щось подібне знову, як сказав міністр Остін. Засоби контролю, які безпосередньо націлені на російську оборонну промисловість, щоб підірвати економічну та військову здатність Росії погрожувати своїм сусідам та атакувати їх... Ми хочемо, щоб Україна перемогла", – зазначило джерело.

Усвідомлення того, що РФ повинна ганебно програти, поступово приходить до західних політиків, особливо після звірств окупантів.

Інші джерела повідомили CNN, що розгром росіян на полі бою в Україні є досяжною та реалістичною метою.

Вважається, що росіян значно ослабить величезна кількість озброєння, які отримує Україна. Це принесе стратегічну користь США, оскільки зброя - це "інвестиція в нейтралізацію російської армії та флоту на наступні десять років".

Джерело, знайоме з розвідувальними даними, повідомило CNN, що Путін може застосувати ядерну зброю, якщо побачить загрозу падіння свого диктаторського режиму.

Раніше, як писав УНІАН, Ллойд Остін наголосив, що США "продовжать зрушувати небо і землю, щоб задовольнити" потреби Києва.

Варто зазначити, що глава МЗС Британії Ліз Трасс назвала війну РФ проти України "незаконною" і наголосила: "Зараз ми вступаємо в третій місяць незаконної війни Путіна з Україною. Росія здійснювала жахливі злодіяння, включаючи напади на невинних мирних жителів і дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає невдачі і Україна не переможе".

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