Авіація НГУ здійснила чотири бойові вильоти для вогневого ураження противника.

За тиждень артилеристи виконали понад 460 вогневих задач, знищено майже 80 окупантів і техніку ворога.

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України, посилаючись на брифінг заступника директора департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковника Миколи Уршаловича.

"Гвардійці – артилеристи забезпечили вогневу підтримку підрозділів на Лиманському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Протягом тижня виконано 460 вогневих завдань, підтверджено знищення близько 80 осіб противника, трьох одиниць мінометів 120 калібру з розрахунками та двох одиниць автомобільної техніки", – розповів він.

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Уршалович повідомив, що розвідники Національної гвардії на минулому тижні виявили 234 цілі противника, а групи аеророзвідки 27-ї Печерської бригади - на Лиманському, Донецькому та Запорізькому напрямках виявили та у взаємодії з артилерійськими підрозділами знищили: 4 САУ, 2 гаубиці, 6 бойових броньованих машин, 2 одиниці спеціальної гусеничної та 12 одиниць автомобільної техніки.

За словами Уршаловича, авіація Національної гвардії протягом минулого тижня здійснила 4 бойові вильоти для вогневого ураження противника та 5 вильотів для виконання завдань розвідки та корегування вогню артилерії.

Втрати окупантів в Україні - деталі

За вчорашній день ЗСУ ліквідували 510 російських окупантів. Загалом за час повномасштабного вторгнення в Україну російські втрати склали вже орієнтовно 188 920 осіб.

20 квітня представник Головного управління Національної гвардії полковник Микола Уршалович повідомив, що минулого тижня підтверджена демілітаризація гвардійцями близько 300 окупантів, двох мінометів з розрахунками, іншої військової техніки

За його словами, бійці 1-ї Президентської бригади оперативного призначення ім. гетьмана Петра Дорошенка 15 квітня в районі Білогорівки взяли в полон двох військовослужбовців загону "Ахмат".

Уршалович розповів, що спецпризначенці Національної гвардії на Авдіївському напрямку перетворили в "хороших росіян" близько 25 "асвабадітєлєй", а також знищили два ворожих танки, три бронеавтомобілі, ПТРК "Корнет" з розрахунком та склад з боєприпасами.