Україна неодноразово закликала закрити небо / фото ua.depositphotos.com
У понеділок, 7 березня, після 16:00 помітили повітряні об'єкти, які рухалися в напрямку Білої Церкви.
Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.
"Щойно, о 16:36, два повітряні об’єкти, ймовірно, крилаті ракети, пролетіли в районі траси Київ-Одеса, напрямок Біла Церква", - повідомив він.
Раніше президент України Володимир Зеленський вчергове закликав закрити небо над Україною. Він нагадав, що вночі окупанти вдарили по житлових районах Миколаєва з реактивної артилерії, по спальних районах Харкова та по інших містах.