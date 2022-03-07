Вони пролетіли в районі траси Київ-Одеса.

У понеділок, 7 березня, після 16:00 помітили повітряні об'єкти, які рухалися в напрямку Білої Церкви.

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.

"Щойно, о 16:36, два повітряні об’єкти, ймовірно, крилаті ракети, пролетіли в районі траси Київ-Одеса, напрямок Біла Церква", - повідомив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський вчергове закликав закрити небо над Україною. Він нагадав, що вночі окупанти вдарили по житлових районах Миколаєва з реактивної артилерії, по спальних районах Харкова та по інших містах.

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