Високопоставлені чиновники НАТО впевнені, що Україна може домогтися перемоги над Росією. Поразка РФ буде досягнута завдяки хоробрості української армії і народу, а також західній допомозі.
Такою думкою поділилися генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг і його заступник Мірча Джоане під час прес-конференції в Берліні.
Як передає Associated Press, на нещодавньому виступі по відеозв'язку генсек НАТО заявив: "Україна може виграти цю війну".
Свою думку Столтенберг обґрунтував наступним коментарем: "Війна Росії в Україні йде не так, як планувала Москва. Їм не вдалося взяти Київ. Вони відступають з околиць Харкова. Їх великий наступ на Донбасі застопорився. Росія не досягає своїх стратегічних цілей".
Аналогічної точки зору дотримується Мірча Джоане. Він стверджує, що вторгнення Росії втрачає обороти і натякає, що ініціатива переходить до ЗСУ.
"Жорстоке вторгнення [з боку] Росії втрачає обороти. Ми знаємо, що завдяки хоробрості українського народу і армії, а також з нашою допомогою, Україна може виграти цю війну", — заявив Джоане.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський теж нещодавно заявив, що Україна переможе, якщо її підтримуватиме світ. За словами голови держави, дня нас перемога — це "повернути своє".
А генерал армії США Уеслі Кларк вважає, що можна уникнути затяжної війни з Росією. Однак Україна потребує сучасного озброєння — літаків, гвинтокрилів, артилерії, РСЗВ і мобільних засобів захисту. Тоді захисники держави зуміють розрізати армію ворога і перемогти.
Війна Російської Федерації проти України
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