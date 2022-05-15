Хоробрість ЗСУ, стійкість українців і західна допомога приведуть РФ до поразки.

Високопоставлені чиновники НАТО впевнені, що Україна може домогтися перемоги над Росією. Поразка РФ буде досягнута завдяки хоробрості української армії і народу, а також західній допомозі.

Такою думкою поділилися генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг і його заступник Мірча Джоане під час прес-конференції в Берліні.

Як передає Associated Press, на нещодавньому виступі по відеозв'язку генсек НАТО заявив: "Україна може виграти цю війну".

Свою думку Столтенберг обґрунтував наступним коментарем: "Війна Росії в Україні йде не так, як планувала Москва. Їм не вдалося взяти Київ. Вони відступають з околиць Харкова. Їх великий наступ на Донбасі застопорився. Росія не досягає своїх стратегічних цілей".

Аналогічної точки зору дотримується Мірча Джоане. Він стверджує, що вторгнення Росії втрачає обороти і натякає, що ініціатива переходить до ЗСУ.

"Жорстоке вторгнення [з боку] Росії втрачає обороти. Ми знаємо, що завдяки хоробрості українського народу і армії, а також з нашою допомогою, Україна може виграти цю війну", — заявив Джоане.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський теж нещодавно заявив, що Україна переможе, якщо її підтримуватиме світ. За словами голови держави, дня нас перемога — це "повернути своє".

А генерал армії США Уеслі Кларк вважає, що можна уникнути затяжної війни з Росією. Однак Україна потребує сучасного озброєння — літаків, гвинтокрилів, артилерії, РСЗВ і мобільних засобів захисту. Тоді захисники держави зуміють розрізати армію ворога і перемогти.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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