За його словами, Сили оборони продовжують боронити Бахмут, завдаючи великих втрат ворогу на сході.

У російських загарбників залишається менше людських ресурсів для здійснення штурмів на деяких ділянках фронту. Про це повідомив командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram.

"Сили оборони продовжують боронити Бахмут, завдаючи великих втрат ворогу на сході. На деяких ділянках ворог помітно нервує, бо час грає проти них, а людського ресурсу для штурмів наших позицій залишається менше", - заявив Сирський.

Він додав, що злагодженість дій та стійкість українських воїнів забезпечують виконання завдань, ламають бойовий дух ворога, зривають його плани.

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Ситуація на фронті сьогодні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу знищено 460 російських загарбників. Усього з 24 лютого 2022 року по 31 березня знищено близько 173 тис. 360 окупантів.

Водночас українська авіація за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження ворожих військ.

За останніми даними Генштабу, росіяни наступають на п'яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Тільки за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника, зокрема, українські захисники відбили понад 20 атак російських загарбників на Бахмут.

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