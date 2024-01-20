В МЗС країни стверджують, що в Україні немає найманців ні в Україні, ні ще будь-де.

Влада Франції спростувала заяву Російської Федерації про те, що під час недавнього удару по Харкову там загинули десятки "французьких найманців", які воювали за ЗСУ.

"У Франції немає найманців ні в Україні, ні ще будь-де, на відміну від деяких", – заявило міністерство закордонних справ Франції.

Твердження Росії там назвали "грубою маніпуляцією".

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"Це не заслуговує на більшу увагу, ніж попередні чи майбутні спроби маніпуляцій, які, безумовно, ще матимуть місце", – зазначили у французькому зовнішньополітичному відомстві.

Водночас міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що французи в Україні воюють.

За його словами, "є французи, цивільні, хто вирушив воювати до України в українській військовій формі".

"Ми не можемо їм заборонити, ми все ж таки демократія. За визначенням ці люди не мають зв'язку з французькими збройними силами, не мають французької військової форми і не пов'язані з французькими військовими інститутами", – сказав голова оборонного відомства Франції.

Як відомо, посла Франції в Москві П'єра Леві було викликано в МЗС РФ. Офіційний представник російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова повторила заяву Міноборони РФ про знищення в Харкові "пункту тимчасової дислокації іноземних бойовиків", серед яких "було кілька десятків французів".

Допомога Франції Україні - останні новини

Франція має виробляти більше зброї для України. Про це заявив президент країни Еммануель Макрон. Він закликав оборонну промисловість країни нарощувати виробництво, допоки Європа бореться за збільшення постачання зброї для підтримки України.

Раніше УНІАН повідомляв, що під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент Франції Еммануель Макрон закликав не дати Росії перемогти Україну.

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