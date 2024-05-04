Зараз ворог дуже активно використовує безпілотні літальні апарати, розвідувальні дрони і таким чином він корегує свої ракетні удари.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що РФ зараз робить більший акцент на балістичне озброєння та на керовані авіаційні ракети типу Х-59.

"Ворог продовжує постійно атакувати керованими авіаційними бомбами, зокрема прифронтові міста. Здебільшого зараз бачимо відсутність "шахедів" у повітряному просторі нашої країни. Однак противник робить більший акцент на балістичне озброєння та на керовані авіаційні ракети типу Х-59, які він активно намагається застосовувати зі своїх літаків", - розповів він в ефірі Еспресо.

За його словами, також зараз ворог дуже активно використовує безпілотні літальні апарати, розвідувальні дрони і таким чином він корегує свої ракетні удари. Досить часто ці дрони фіксуються на півдні, поблизу Херсона, у Запорізькі області та біля Харкова.

Відео дня

"Крім того, загарбник використовує для розвідки вже не літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, а Су-24МР, які часто з'являються поблизу кордонів у повітряному просторі РФ. Однак основна діяльність цих літаків направлена на виявлення наших систем ППО, а також СУ-24МР збирають й іншу інформацію про наші війська", - додав Євлаш.

Війна в Україні - удари РФ

В Київському районі Одеси через ракетний удар, який РФ завдала 1 травня, спалахнула пожежа площею 6 тис. кв. метрів, знищено 900 відправлень на "Новій пошті", пошкоджені склади інших підприємств та житлові будинки.

3 травня росіяни щойно вдарили по приватному сектору Харкова, також були ушкодження трамвая з пасажирами.

Вас також можуть зацікавити новини: