Правозахисниця наголосила, що бурятам важко збагнути, чому вони мусять "денацифікувати" Україну, якщо Москва проявляє до Бурятії ксенофобні настрої і знищила культуру й мову регіону.

Серед солдатів Бурятії спостерігається дуже низька зацікавленість воювати у складі ЗС РФ проти України.

Про це розповіла голова Фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова в ефірі телеканалу Freedom.

За її словами, військові Бурятії пишуть масово рапорти, але їх все одно силоміць шлють на фронт.

"На окупованій території, на сході України, зараз близько 17 осіб, серед яких є тувинці, є буряти, є росіяни. Вони написали 3 тижні тому заяви про розірвання контракту. Їх зачинили у комендатурі, не випускають, і вони дуже бояться, що їх відправлять на передову без екіпірування, щоби просто тихо застрелити. Вони нам щодня пишуть", - зазначає очільниця Фонду.

Гармажапова додала, що приблизно 50 військових Бурятії розірвали контракти і повернулися додому. Попри це їм йдуть погрози судом, їхні рапорти не хочуть розглядати, а ще відбирають телефони і зачиняють в буцегарні.

"Командири вдають, що не бачать рапорти, ставлять печатки "схильний до брехні та зради", - каже голова Фонду.

За її словами, група бурятських солдат їхала додому, але їх розвернули і відправили назад на фронт. Тому військові вистрибували з автобусів, щоб втекти.

"Чоловіки вже написали рапорти про розірвання контракту. Але вийшло так, що автобус із цими чоловіками, які вже їхали додому, розвернули, і їх знову відправили на територію, окуповану в Україні, і залишили там ще на 10 днів. І ось учора, сьогодні почали прилітати літаки, і там вже є ті, хто відмовився. Контракт розірвати можна. Покарання за це немає. Це реально. Але їх тримали під вартою, та їм вдалося повернутися. Або ось так, або вантажем 200", - каже правозахисниця.

Гармажапова наголосила, що бурятам важко збагнути, чому вони мусять "денацифікувати" Україну, якщо Москва проявляє до Бурятії ксенофобні настрої і знищила культуру й мову регіону.

"Зі мною зв'язувався один військовий, якому вдалося розірвати контракт, він сказав: "Я не хочу бути окупантом. І я не розумію, чому ми "денацифікуємо" Україну, якщо я 9 років жив у Москві і стикався там із расизмом та ксенофобією". Я нагадую - "вам у Москві кажуть, що ви "чурки" та "вузькоокі" і маєте їхати до себе додому. Ви впевнені, що "денацифікації" потребує Україна? Ви кажете, що хочете захищати російську мову в Україні? Згадайте, що відбувається з мовами корінних народів Росії у Росії? І що саме Путін був ініціатором того, щоб ваша мова була переведена в розряд факультативу і стала необов'язковою до вивчення". І тоді у людей щось клацає", - підбила висновки голова Фонду.

Нагадаємо, що раніше в Чечні були прояви залякувань, щоб гнати місцеве населення на війну під виглядом "добровольців".

Також працівників заводів, які потрапили під санкції, агітують їхати в Україну воювати.

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